El hecho ocurrió en la Seccional Sexta, cuando una madre llegó desesperada con su hijo recién nacido.

Una policía asistió a un bebé que sufría dificultades respiratorias

En la noche del martes, alrededor de las 23:15, una mujer se presentó en la Comisaría Seccional Sexta junto a su hijo de apenas dos meses, quien presentaba serias dificultades para respirar.

Ante la urgencia, la sargento ayudante Natalia Albarracín intervino de inmediato y realizó maniobras de primeros auxilios que permitieron que el bebé recuperara la normal respiración.

Minutos después llegó al lugar una ambulancia con la doctora Dávila, quien constató que el menor estaba fuera de peligro, aunque dispuso su traslado al Hospital Regional para una mejor atención y la realización de estudios médicos.

La rápida acción policial y la asistencia médica resultaron fundamentales para resguardar la salud del niño, que se encuentra en observación.