Un camión Iveco sufrió un desperfecto eléctrico y terminó envuelto en llamas en el acceso sur a Puerto Madryn, durante la noche del miércoles. El fuego se propagó rápidamente y consumió por completo la estructura del rodado.

Un camión se incendió en el acceso sur a Puerto Madryn

El siniestro se registró cuando el vehículo circulaba por la Ruta Nacional N°3. La falla eléctrica habría sido el origen del foco ígneo, que en pocos minutos se generalizó e impidió cualquier intento de control por parte del conductor.

Pese a la magnitud del incendio, el chofer del camión logró ponerse a resguardo a tiempo y no sufrió lesiones. Se trató de un hecho de alto impacto, dado el tránsito frecuente en la zona de acceso a la ciudad.

Personal de bomberos voluntarios se desplazó hasta el lugar para sofocar las llamas, aunque el daño fue total y el vehículo quedó completamente destruido. También trabajó personal policial para ordenar el tránsito en la ruta.

El incendio generó alarma entre automovilistas que circulaban en ese momento, ya que el fuego era visible a varios metros de distancia. Sin embargo, la rápida respuesta de los equipos de emergencia evitó consecuencias mayores.

Ahora se esperan las pericias técnicas correspondientes para confirmar la causa del siniestro, aunque todo apunta a un desperfecto eléctrico como el factor desencadenante.