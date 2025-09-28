Por el fuerte viento se pidió a los vecinos no salir de sus casas si no es necesario y resguardar los elementos propensos a volarse de los patios.

En qué lugares de la ciudad el viento hizo desastres

Este domingo desde horas del mediodía, el organismo de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, intervino en distintos sectores de la ciudad, principalmente por voladuras de chapas sueltas.

Hay que aclarar que la alerta amarilla, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, indica que la ciudad está afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas alcanzan localmente los 100 km/h.

En ese sentido, el director general de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo, detalló que “tuvimos una caída de lona en Nicolás Morán e Yrigoyen, en Barrio industrial; una chapa de cartel en Yrigoyen y Namuncurá; y un cartel de grandes dimensiones en camino Centenario”. Mientras, en zona norte, “asistimos una caída de poste en kilómetro 8, solucionado rápidamente por Telefónica”.

Ante cualquier consulta o reclamo, se recomienda comunicarse al 103 de Defensa Civil que está disponible las 24 horas. Los números alternativos son 4471660, 4472401 y los celulares 2974040117 o 2974042152.

A fin de resguardar la seguridad de quienes transitan, se solicitó no dejar chapas, maderas u otros elementos peligrosos sueltos en los patios de los domicilios o veredas.