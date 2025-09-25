Pronóstico en Comodoro: Jueves ventoso con 18°C

Se espera una jornada marcada por el viento en Comodoro Rivadavia, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h durante la mañana y la tarde. No se prevén precipitaciones.

Desde temprano, la mañana comenzará ventosa, con una temperatura cercana a los 18°C. El viento soplará del norte entre 32 y 41 km/h, aunque las ráfagas alcanzarán picos de hasta 87 km/h, lo que obligará a extremar precauciones.

Más tarde, durante la tarde, el escenario continuará similar. La intensidad del viento se mantendrá, pero la dirección cambiará hacia el noroeste. En este tramo del día se espera la temperatura máxima, con registros de hasta 22°C. Las ráfagas podrían oscilar entre los 60 y 69 km/h.

Finalmente, hacia la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado y el viento irá disminuyendo levemente su fuerza, con registros de entre 23 y 31 km/h, siempre desde el noroeste. En este momento del día, la temperatura bajará hasta los 16°C, con ráfagas que podrían llegar a 59 km/h.