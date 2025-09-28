Hallan sin vida a Enrique Sifuentes: lo vieron por última vez en Km 8

Tenía 52 años y su cuerpo fue localizado este domingo en cercanías al predio de veteranos del Club Petroquímica. Ahora se deben determinar las causas del deceso.

El intenso operativo de búsqueda que se había desplegado en Comodoro Rivadavia desde el viernes concluyó este domingo con un desenlace trágico. Personal policial confirmó el hallazgo sin vida de Enrique Fabián Sifuentes, de 52 años, en inmediaciones del predio de veteranos del Club Petroquímica, en la zona norte de la ciudad.

Sifuentes había sido visto por última vez en Kilómetro 8 y su desaparición había generado preocupación en familiares, allegados y vecinos, lo que motivó la intervención de la División Búsqueda de Personas, Bomberos y personal del Ministerio Público Fiscal.

En el lugar se realizaron las primeras pericias, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que aguarda el resultado de la autopsia y estudios complementarios para determinar la causa de muerte.

Por el momento, no se detectaron signos evidentes de criminalidad, aunque los investigadores aclararon que no se descarta ninguna hipótesis: un accidente, un hecho violento o una situación autoinfligida.