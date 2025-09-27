La agresión se produjo en el barrio Saavedra. El atacante es un individuo que recorría domicilios ofreciendo el servicio de limpieza de patios, pero era una excusa para fotografiar las viviendas.

Atacó a un vecino que le preguntó por qué le tomaba fotos a las casas

Un hombre terminó detenido por personal policial de la Comisaría Mosconi, este sábado al mediodía en el barrio Saavedra. Fue luego de que agrediera violentamente a un vecino que se acercó para preguntarle por qué fotografiaba viviendas.

El agresor es un hombre que recorría las cuadras ofreciendo el servicio de limpieza de patios. De acuerdo con el relato de testigos, tomaba fotografías de las viviendas por donde pasaba.

Ante esta situación, un vecino decidió preguntarle la razón. En lugar de responderle, el individuo lo atacó brutalmente, provocándole graves lesiones en la cabeza. La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.