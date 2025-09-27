Petroleros paralizan yacimientos de PECOM y advierten a YPF

El Sindicato denunció incumplimientos en el traslado de trabajadores por parte de PECOM. Jorge Ávila aseguró que la empresa “rompe la paz social” y anticipó un paro desde el lunes.

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut resolvió paralizar las actividades en los yacimientos de PECOM tras denunciar incumplimientos en el traslado de trabajadores. La medida, anunciada por el secretario general Jorge Ávila, podría extenderse también a la operadora YPF si no se garantiza la continuidad laboral en la cuenca.

La organización gremial presentó una queja formal ante la Secretaría de Trabajo de Comodoro Rivadavia, en la que expuso que la compañía no acató las directivas sobre el traslado de personal programado para el 29 de septiembre. En la nota enviada al delegado regional, el sindicato solicitó una intervención urgente para resolver la situación, que afecta a los trabajadores de las áreas El Trébol–Escalante y la central de PECOM.

“El lunes hay una medida de acción directa porque no hay respuesta sobre la continuidad laboral de los trabajadores”, afirmó Ávila, quien acusó a PECOM de “romper la paz social en la cuenca”.

El dirigente sindical también apuntó contra YPF, al considerar que tiene responsabilidad por la venta de activos. “La garantía de la gente tiene que estar ahí”, advirtió. En la misma línea, cuestionó a las operadoras por su falta de diálogo: “No podemos generarnos este conflicto por dos operadoras incompetentes a la hora de sentarse a negociar”.