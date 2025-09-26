Se despistó y chocó tres vehículos estacionados

Sucedió este viernes en la zona comercial de Km 14. Tanto el conductor del auto que generó el choque múltiple, como la ocupante de uno de los vehículos impactados, sufrieron traumatismos.

Pasadas las 18:50 de este viernes, un Ford Focus se despistó a alta velocidad en la ruta Nacional 3 y se estrelló contra una Hyundai Tucson, estacionaba en la vereda de una verdulería en la zona comercial de Km 14, en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Producto del impacto en cadena también resultaron afectados un Chevrolet Ónix y una Renault Duster

El conductor que provocó el choque múltiple salió del habitáculo por sus propios medios, a través de la ventanilla del asiento de acompañante. Luego tuvo que ser asistido por personal médico que arribó al lugar a bordo de una ambulancia.

También tuvo que ser asistida médicamente una mujer que se hallaba en uno de los vehículos estacionados.