Le dictan preventiva a Luis Alcaina por robos en Comodoro

La jueza Bórquez resolvió que el imputado cumpla un mes de prisión preventiva en el marco de una causa por cuatro hechos de robo contra distintas empresas de la ciudad.

El pasado miércoles se llevó a cabo en Comodoro Rivadavia la audiencia de apertura de investigación contra Luis Alberto Alcaina, imputado por cuatro delitos contra la propiedad ocurridos en diferentes fechas y en perjuicio de distintas empresas locales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Andrea Rubio junto al funcionario Maximiliano Morsucci (foto), detalló que en uno de los hechos los autores redujeron con un arma de fuego al sereno de una de las firmas afectadas. Además, se recordó que el coimputado en la causa, Jorge Lanizante, ya había sido formalizado y cumple actualmente una medida de coerción.

La fiscalía sostuvo que existen elementos de convicción suficientes para considerar a Alcaina como probable autor de los hechos y señaló la existencia de riesgo de fuga, ya que fue detenido en Pico Truncado, lo que demostraría su facilidad para permanecer oculto. También se destacó que cuenta con antecedentes penales y que, en caso de recaer condena, la pena sería de cumplimiento efectivo. En ese marco, se solicitó la prisión preventiva por tres meses.

Por su parte, la defensa, ejercida por el abogado de la Defensa Pública Alejandro Varas, se opuso al pedido y planteó la posibilidad de aplicar medidas menos gravosas, como presentaciones periódicas ante la Justicia.

Finalmente, la jueza penal Lilian Bórquez autorizó la formalización de los cuatro hechos imputados y dispuso la prisión preventiva de Alcaina por el plazo de un mes, asegurando así la continuidad del proceso y su adecuada defensa técnica.