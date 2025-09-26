Ratifican la prisión de un condenado por abuso sexual

Por pedido de la fiscalía el juez Ariel Quiroga dispuso la continuidad de la prisión preventiva de un condenado por abuso sexual agravado por el vínculo.

En la Oficina Judicial de Sarmiento se realizó este viernes una audiencia de revisión de las medidas de prisión, en el marco de una causa de abuso sexual simple (dos hechos), en concurso real, agravado por haber sido cometido por un ascendente. Al tratarse de un vínculo familiar directo entre el imputado y las víctimas no se da a conocer públicamente la identidad del condenado para evitar que esta información exponga la identidad de los menores de edad afectados.

En el acto judicial, los abogados defensores del condenado, pidieron que se le otorgue a su defendido el beneficio de la medida de arresto domiciliario.

En tanto, la representante de fiscalía, como parte acusadora, solicitó que se mantenga la prisión preventiva hasta la realización de la audiencia de debate de la pena.

Finalmente, el juez penal Ariel Quiroga, resolvió sostener la medida de coerción dispuesta por el juez Jorge Novarino, luego que dictara el fallo de autoría y responsabilidad penal del condenado.

PEDIDOS DE LA DEFENSA

Al inicio del acto judicial, los abogados defensores del condenado, solicitaron el cese de la medida de prisión preventiva en contra de su asistido. En este sentido, señalaron que el procesado se encuentra detenido en la comisaría de Sarmiento desd mayo de 2025. Después, agregaron que la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia confirmó parcialmente la sentencia del condenado, y resolvió absolver en dos de los cinco hechos de abuso sexual, por los que fue denunciado.

Asimismo, explicaron que en este escenario la oficina judicial deberá designar un nuevo tribunal para debatir la pena en base a la calificación jurídica actual. En consecuencia, consideraron que no se encuentran vigentes los riesgos procesales de peligro de fuga, por lo que solicitaron la aplicación de la medida sustitutiva de arresto domiciliario.

A su turno, la fiscal Rita Barrionuevo, señaló que en esta causa, cuatro jueces decidieron condenar al imputado por dos hechos. En tanto, refirió que el riesgo procesal de peligro de fuga persiste porque han variado las cuestiones vinculadas al arraigo y el asiento de sus negocios en la comunidad.

Así las cosas, la representante de fiscalía peticionó que continúe detenido hasta el 30 de noviembre o hasta que tenga lugar el veredicto de cesura.

Luego de escuchar los pedidos de las partes, el magistrado, resolvió mantener la medida de coerción hasta el domingo 30 de noviembre o la instancia judicial de debate de la pena ante el tribunal que designe la oficina judicial.

Por otra parte, el condenado, registra una anterior condena de dos años y ocho meses, de ejecución condicional por un caso de abuso sexual simple ocurrido en 2022.

En tanto, los casos investigados en esta causa, ocurrieron entre los meses de junio de 2020 y marzo de 2021, en la vivienda familiar que el imputado compartía con las víctimas. El caso fue investigado por la fiscal General Rita Barrionuevo. La representante legal de las víctimas y los menores de edad, recibieron el acompañamiento de las profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (S.A.V.D).

El abogado particular, Edgardo Hughes, asesoró técnicamente a la madre de las víctimas. En tanto, el acusado, es asistido técnicamente por los abogados particulares Iván López y Alejandro Ale.