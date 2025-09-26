Cierra Lady Stork en Comodoro tras 25 años: la crisis golpea a otro comercio histórico

La crisis económica que atraviesa la Argentina continúa dejando huellas en el comercio local. Esta vez, Comodoro Rivadavia perderá una de sus zapaterías más reconocidas: Lady Stork, que anunció su cierre definitivo después de 25 años de permanencia en la ciudad. El cierre está previsto para la segunda quincena de octubre, entre el día 15 y el 31.

La sucursal, ubicada en calle 25 de Mayo desde hace más de una década, se convirtió en un punto de referencia para generaciones de comodorenses que buscaban calzado de calidad. Sin embargo, según explicaron sus dueños a la Agencia Noticias Argentinas (NA), los números dejaron de cerrar: el aumento de los costos de alquiler, las cargas tributarias y sociales, junto con la caída en la clientela, hicieron imposible sostener la actividad.

Mantener el local ya no resulta rentable, reconocieron los propietarios, que aseguraron haber resistido todo lo posible antes de tomar la decisión.

Una tendencia que se repite

El cierre de Lady Stork no es un hecho aislado. A nivel nacional, la crisis golpea de lleno al comercio tradicional, que debe enfrentar el crecimiento del sector informal y de las ventas online. Solo en la región, la franquicia ya había cerrado en el último año sus sucursales en Caleta Olivia y Puerto Madryn, y ahora se suman Comodoro y Trelew.

El impacto no es menor: varios empleados con años de antigüedad perderán sus puestos de trabajo, lo que profundiza la problemática del desempleo local.

Liquidación final y despedida

Mientras se acerca el cierre, el local de Comodoro lleva adelante una liquidación total hasta agotar stock. Para muchos vecinos, no se trata solo de una oportunidad de compra, sino también de la despedida de un comercio que formó parte del paisaje cotidiano durante un cuarto de siglo.

El caso de Lady Stork vuelve a poner en evidencia el difícil panorama que atraviesa el comercio en Comodoro Rivadavia y en todo el país, donde la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y los altos costos operativos obligan a muchos locales históricos a bajar la persiana.