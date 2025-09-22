El Municipio refuerza la campaña de vacunación antirrábica en distintos barrios de la ciudad

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Rabia, el tráiler de la Dirección General de Veterinaria continuará recorriendo Comodoro con atención gratuita y por orden de llegada. Habrá operativos en Laprida, Pietrobelli, San Cayetano y el Parque de la Ciudad.

El Municipio de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, intensifica la campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, en coincidencia con el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia que se conmemora cada 28 de septiembre.

Durante el fin de semana, el tráiler de la Dirección General de Veterinaria se instaló en el Parque de la Ciudad, en Km. 3, y esta semana continuará recorriendo distintos barrios de zona norte y sur. La atención es espontánea, sin turnos previos, y se respeta el orden de llegada.

La directora de Veterinaria, Josefina Ferreyra, explicó: “Continuaremos esta semana con el servicio en el Parque de la Ciudad y también vamos a estar presentes en lugares como la vecinal de Laprida y la dependencia municipal La Esquina, en el barrio Pietrobelli. Estamos tratando de llegar a todos los puntos de la ciudad”.

Asimismo, destacó la importancia de la vacunación en el contexto del Día Mundial de la Rabia: “Es una enfermedad que se extiende a nivel mundial y la única forma de evitar el contagio en humanos es a través de la prevención, vacunando a perros y gatos. En la zona tenemos murciélagos positivos, y la única forma de prevenir es vacunando”, advirtió.

REQUISITOS

Los propietarios que asistan a vacunar a sus mascotas deben cumplir con algunas condiciones: no es necesario que el animal esté en ayunas, debe concurrir con correa y collar, y el responsable debe ser mayor de edad y presentar su DNI.

CRONOGRAMA DE VACUNACION