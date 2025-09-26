Morena Rial metió a Pampita en el triple femicidio de Florencio Varela

El triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez sacudió a todo el país. El hallazgo de los cuerpos en Florencio Varela dejó una mezcla de dolor e indignación, y las redes sociales se llenaron de reclamos de justicia. En medio de esa ola de reacciones, una de las voces que más repercusión generó fue la de Morena Rial, quien no dudó en cuestionar con dureza el accionar de la Justicia y de la Policía. Pero eso no fue todo, ya que en su descargo, terminó arrastrando a Pampita a la polémica.

Desde sus historias de Instagram, Morena Rial lanzó un fuerte mensaje en el que comparó lo sucedido con este caso con el robo que sufrió recientemente la modelo en su casa de Barrio Parque. “Le roban a una famosa modelo o a alguien con poder y plata y a las pocas horas tenés las caras de las personas, detenidos y recuperación de pertenencias. Hubieran sentado el ort… a buscar el cerrojo de las cámaras y podían resolver hace varios días. Media pila, lo que quieren lo encuentran rapidito, manga de inoperantes”, expresó, sin mencionar directamente a Pampita, pero dejando clara la referencia.

En este contexto, ante las preguntas, ella explicó que no conocía personalmente a las tres víctimas, aunque sí tenía amigos en común: “En realidad nunca las vi personalmente, pero mis amigos sí”. A pesar de esa aclaración, rápidamente fue blanco de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios la atacaron recordando su paso por tribunales y la detención que atravesó durante el verano.

Lejos de callarse, Morena Rial respondió con firmeza a los cuestionamientos. “Me dicen que no tengo derecho a opinar ni a decir nada, cuando pasó lo mío el cerrojo lo hicieron desde el minuto cero con tal de ensuciar y decir”, escribió, mostrando su enojo por lo que considera un trato desigual de los medios y la Justicia hacia ella.

La mención indirecta a Pampita no pasó inadvertida y sumó un nuevo ingrediente al escándalo. Es que la modelo había sido noticia días atrás por el violento robo en su vivienda, caso en el que la policía logró avanzar rápidamente con la investigación gracias al seguimiento de cámaras. Para Morena Rial, esa diferencia de tiempos demuestra que existe un doble vara: cuando se trata de una figura pública de gran renombre, la reacción es inmediata, mientras que en otros casos la respuesta se dilata.

Por lo pronto, Pampita no se pronunció sobre el tema, pero su nombre quedó instalado en la polémica generada por la comparación de Morena Rial, hecho que no le gustará ni un poco. Es por eso que se espera un duro revés al verse involucrada en un tema tan polémico.