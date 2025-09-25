Pena de cuatro años de prisión por atropellar y matar a jubilada

Daniel Isaac Robles (44) fue condenado a una pena de cuatro años en prisión de cumplimiento efectivo por haber atropellado con su auto y causado la muerte de la jubilada Julia Casas (77) en Caleta Olivia.

La sentencia fue dada conocer a mediodía de este jueves por el tribunal de la Cámara del Crimen conformado por Mario Albarrán (presidente), Juan Pablo Olivera y Gabriela Bard, concluyendo de esta manera el juicio oral y público que se iniciara el 15 de septiembre.

Robles había sido imputado en el delito de homicidio culposo agravado por conducir de manera imprudente bajo los efectos del alcohol y a una velocidad excesiva pese a las adversas condiciones climáticas que imperaba en horas de mañana del 24 de junio de 2023 cuando se produjo el penoso suceso.

La mujer fue atropellada cuando cruzaba la avenida Eva Perón, en la esquina con calle Gobernador Gregores, frente al Hospital Zonal y sufrió gravísimas heridas que causaron su deceso.

El Código Penal Argentino contempla para este tipo de delitos una pena mínima de 3 años (excarcelable hasta ese lapso) y una máxima de 5.

El fiscal de Cámara, Carlos Rearte, había solicitado una pena de 5 años pero no especifico si la requerìa de cumplimiento efectivo, además de prohibirle conducir automotores por ocho años que se someta a un curso de manejo defensivo.

En tanto el abogado defensor Marcelo Fernández (secundado por Edgardo Edelcopp), requirió el menor castigo legal posible ya que si bien admitía la culpabilidad de su defendido, sostuvo que el mismo no se fugó del sitio del incidente y además en todo momento se puso a derecho.

En su exposición, antes de dar lectura a la sentencia, el juez Albarrán dijo que estaba plenamente probada la culpabilidad de Robles y aclaró que lo sucedido no fue un accidente, pero tampoco un hecho premeditado.

No obstante, hizo saber que se evaluaron los agravantes del caso, como el hecho que Robles conducía en avanzado estado de ebriedad (el peritaje arrojó que tenía 2,40 gramos de alcohol por litro de sangre) y no respetó normas de circulación vehicular preventivas en condiciones climáticas adversas.

Por otra parte, a favor del acusado, dijo que no tenía antecedentes penales ni registraba infracciones de tránsito previas y que manifestó su arrepentimiento en una de las audiencias. A ello sumó el hecho que su nivel de educación era deficiente ya que solo había cursado el nivel primario y que no tuvo intenciones de provocar una muerte, además de haber estado prácticamente un año recluido en su casa

Ante familiares de la víctima y del acusado, el presidente del tribunal también precisó que por ahora Robles no quedará detenido hasta que no haya una condena firme si es que su defensa apela ante un juzgado de recursos, algo que fue confirmado por Marcelo Fernández a El Patagónico al concluir la audiencia de este jueves.