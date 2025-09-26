Sabrina Rojas rompió el silencio tras ser señalada como tercera en discordia

Sabrina Rojas fue señalada como la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, y salió al cruce.

La actriz forma parte de Estamos de paso, el programa del conductor en Carnaval Stream, y en las últimas horas protagonizaron un pícaro momento. Marcelo hizo que Sabrina comiera un alfajor entero, como solía hacer él en Showmatch, e intercambiaron comentarios picantes.

Desde la televisión peruana se hicieron eco de esto y deslizaron que podría haber más que buena onda entre Tinelli y Rojas.

"Marcelo está soltero ahora. Si te invita a salir, ¿estás?", le preguntó Santiago Riva Roy a la actriz durante una nota para LAM (América TV). "No lo sé... Pero no soy ninguna tercera en discordia", respondió ella.

"¿Qué te gusta de él?", insistió el cronista. "Es hipnótico. Marcelo es mi jefe, buena onda. Es una persona que está recién separada...", sentenció tajante la conductora de Pasó en América.

¿Por qué se separó Marcelo Tinelli?

Marcelo Tinelli se separó de Milett Figueroa y lo anunció al aire de Estamos de paso, su programa en Carnaval Stream.

"Nos separamos con Milett, le mando un beso", reveló el conductor, dejando en shock a sus compañeros.

"Llegamos al final de una relación hermosa que duró dos años, le mando un beso gigante", continuó. "El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar para ponerse en otro lugar", expresó Tinelli.

"Llegamos a un final de ciclo muy lindo. La quiero y la amo mucho, pasamos dos años hermosos", concluyó el presentador.

Pese a que allí no dio el motivo de la ruptura, a la salida del streaming dialogó con Fede Flowers para Los Profesionales de Siempre (El Nueve) y ahondo en detalles.

"Estoy bien pero triste. No es un momento lindo, fueron dos años hermosos de relación. Esto sucedió hoy, ya veníamos con algunos inconvenientes, pero nada que creía importante... Lo dije en mi programa porque un comunicado me parecía frío", manifestó Tinelli.

Luego, Marcelo aclaró que tienen un proyecto laboral en común por delante, pero que la separación es definitiva. "Es un momento doloroso para ambos, hay que aceptarlo. Todas las cosas se terminan, más allá de que uno piensa que van a continuar toda la vida", reflexionó.

"¿Se puede saber cuál fue el motivo de la ruptura?", le consultó el cronista. "Son varios motivos, no hay algo especial. Tiene que ver con diferentes miradas en cuanto a las cosas de la vida y un montón de características que no son puntuales... Son miradas diferentes".

"El amor sigue estando pero de otra manera, es muy duro cuando hasta ayer estábamos bien", cerró Marcelo Tinelli.