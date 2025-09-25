Quién es Chimi Meza, la futura esposa de Coco Sily

Con una presencia constante en el circuito teatral la joven atraviesa un presente amoroso intenso con el actor.

Chimi Meza comparte una etapa personal junto a Coco Sily, marcada por decisiones que trascienden lo profesional. Con presencia en el ámbito artístico y cultural, su nombre comenzó a resonar en distintos espacios. La relación entre ambos avanza con naturalidad, mientras continúan enfocados en sus carreras profesionales.

Quien es y a qué se dedica Chimi Meza, la actual pareja de Coco Sily

Chimi Meza atraviesa un momento compartido con Coco Sily, en el que lo personal y lo laboral se entrelazan con armonía. Con trayectoria en el mundo del arte y la gestión cultural, su figura empezó a tomar visibilidad en distintos ámbitos. El vínculo con el humorista se desarrolla con cariño y pasión, mientras cada uno mantiene una activa agenda profesional.

Según se conoció, la actual pareja del humorista es actriz, productora teatral y gestora cultural. Con más de dos décadas de trayectoria en el mundo del espectáculo, trabajó en televisión, cine y teatro, y se desempeña como directora de contenidos en el Teatro Picadero.

La historia entre ambos comenzó en el ámbito laboral. “Nos conocimos en el teatro, en una reunión de trabajo. Él estaba con un proyecto y yo también. Fue todo muy natural”, contó Chimi Meza en una entrevista con Carmen Barbieri en Mañanísima (El Trece). Según relató, el vínculo se fue dando de manera progresiva, sin grandes gestos ni declaraciones públicas.

“No hubo una cita formal. Empezamos a compartir cosas, a hablar, y un día nos dimos cuenta de que estábamos juntos”, reveló sobre el inicio de su relación con Coco Sily. Por su parte, el actor contó en una charla con Héctor Maugeri en +CARAS que está transitando un gran presente: “Encontré al amor de mi vida”. Para él, la conexión entre ellos llegó en una etapa de madurez, donde prioriza el bienestar y la estabilidad.

“Es una relación muy tranquila. Nos acompañamos mucho, nos respetamos. No hay poses, no hay exigencias. Todo fluye”, comentó Chimi Meza. A su vez, destacó que comparten gran cantidad de intereses, lo que facilita la convivencia y el trabajo en común: “Nos entendemos desde lo humano. Eso es lo más importante”.

Cabe destacar que la joven actriz participó en producciones teatrales independientes y comerciales, y trabajó como productora en ciclos televisivos. Su rol como gestora cultural la llevó a coordinar actividades en espacios como el Centro Cultural Recoleta y el Teatro Picadero, donde actualmente desarrolla contenidos y propuestas escénicas.

“No escondemos nada, pero tampoco hacemos de esto un show”, señaló Chimi Meza. En ese sentido, remarcó que la exposición no modifica su forma de vivir. “Yo sigo trabajando, sigo con mis proyectos. La relación es parte de mi vida, pero no define todo lo que soy”, afirmó luego de confirmar que, aunque todavía no hay fecha, la pareja ya tiene planes de casamiento.

Chimi Meza, la futura esposa de Coco Sily, forma parte de una historia que se construye entre proyectos, escenarios y decisiones compartidas. El vínculo entre ambos avanza en paralelo a sus trayectorias profesionales, en un momento que combina lo cotidiano con lo artístico y con la intención de casarse que crece entre ellos.