Se realiza en Comodoro un encuentro nacional de mujeres trabajadoras

El intendente mantuvo un encuentro con Paula Martínez, previo al Encuentro de Mujeres Trabajadoras que se desarrollará este martes.

La reunión se llevó adelante este lunes, con la presencia, además, del secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el concejal Ariel Montenegro; y la representante de UOCRA Mujeres Seccional Comodoro Rivadavia, Guadalupe Balbuena. El encuentro se concretó como antesala al Encuentro de Mujeres Trabajadoras Región Patagónica I que tendrá lugar este martes, en el Centro Cultural, bajo la organización de la CGT.

En ese marco, la coordinadora nacional de UOCRA Mujeres, Paula Martínez, indicó que “visitamos al intendente para brindarle detalles acerca del evento, donde contaremos con la participación de más de 210 mujeres de distintos gremios, que trabajarán bajo la modalidad de taller”.

Asimismo, sostuvo que “le adelantamos las acciones que llevaremos adelante desde nuestra organización en el futuro”, a la vez que calificó al encuentro como “muy fructífero”, por lo que “contamos con su participación en este evento tan importante para nosotros”.

Por su parte, Guadalupe Balbuena expuso que, con el intendente, “tenemos mucha cercanía y siempre está abierto a todas las posibilidades que le traemos respecto a lo que es inclusión. Estamos muy agradecidas por el apoyo permanente que brinda a lo que es la igualdad de género en el mundo del trabajo”.