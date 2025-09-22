Milei solo está ganando en cuatro distritos

Un nuevo sondeo reveló que el 61,1% de la ciudadanía desaprueba la gestión del Presidente y que el 60,9% cree que el país va en la dirección incorrecta.

Una nueva encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba muestra un escenario cada vez más adverso para el gobierno de Javier Milei. Según el estudio, el 61,1% de los encuestados desaprueba la gestión presidencial, mientras que solo un 37% la aprueba. El informe señala que la negatividad perforó el 60% y se consolida como tendencia para el oficialismo.

En este contexto, los candidatos a legisladores nacionales de La Libertad Avanza solo estarían ganando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Mendoza; Entre Ríos y San Luis, quedando segundos en gran parte del resto de provincias y hasta terceros en otras.

Además, la percepción sobre el rumbo del país sigue la misma línea: el 60,9% considera que Argentina va en la dirección incorrecta, frente a un 35,3% que cree lo contrario. La brecha entre ambas posiciones crece desde enero, impulsada por el malestar económico y social, que ya es mayoritario.

La imagen personal del Presidente acompaña la de su gobierno: 59,6% negativa contra 39,5% positiva. Para la consultora, el desgaste de la gestión “arrastra también al líder: gobierno y presidente se funden en un mismo balance negativo”.

El sondeo indaga también en el impacto del escándalo por los audios vinculados a presuntas coimas en el área de discapacidad (“coimasgate”): el 68,6% cree que el gobierno salió más débil tras el episodio, un dato que profundiza la tendencia al deterioro.

La encuesta revela un fuerte consenso sobre la necesidad de un cambio de rumbo. El 57,4% sostiene que Milei debería modificar su política tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, mientras solo 32,6% pide acelerar en la misma dirección. Además, el 63,8% cree que, sin cambios, el gobierno volverá a perder elecciones.

Otro dato que sobresale es el rechazo a la idea de respaldar incondicionalmente al Ejecutivo: el 65,9% rechaza “apoyar todo lo que hace Milei”, mientras ese núcleo duro no supera un tercio de la sociedad. Según Zuban Córdoba, la narrativa libertaria se achica a su base más fiel.

La polarización también muestra cambios. Aunque el 54,2% aún acuerda con posturas críticas al kirchnerismo, el antimileísmo ya supera al antikirchnerismo: 56,1% contra 44,5%. Para la consultora, se trata de un “giro histórico”: Milei genera hoy más resistencia que el kirchnerismo.

En términos electorales, la provincia de Buenos Aires vuelve a marcar tendencia. Según la encuesta, Fuerza Patria obtiene 41,8% de intención de voto frente al 31,9% de La Libertad Avanza, consolidando una nueva ventaja en el distrito más importante del país.

El informe concluye que este mes el oficialismo aparece debilitado, con un fuerte rechazo social y en retroceso. Para Zuban Córdoba, la política enfrenta un escenario que obliga a “barajar y dar de nuevo”.