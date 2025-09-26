Tres menores acusados por robos violentos: uno accedió a probation y dos irán a juicio oral

Los tres participaron de un violento asalto a una farmacia en 2024.

En el marco de una audiencia preliminar realizada este viernes en la Cámara Penal de Trelew, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Julieta Gamarra, presentó las acusaciones contra tres adolescentes implicados en distintos hechos de robo agravado y otros delitos de gravedad, ocurridos en 2023 y 2024.

Uno de los episodios más resonantes es el registrado el 4 de febrero de 2024 en la farmacia Gutiérrez, donde una banda integrada por seis individuos ingresó al local, redujo a dos empleadas y violentó la caja fuerte para sustraer dinero.

Según lo expuesto, a F.J.G. se le concedió la suspensión de juicio a prueba, dado que su participación fue como partícipe secundario. Deberá cumplir una serie de pautas durante un año y medio, entre ellas la firma mensual en la Oficina de Supervisión, 50 horas de trabajo comunitario y otras obligaciones. Está imputado por robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, con arma de fuego apta para el disparo, en calidad de partícipe secundario, en concurso real con encubrimiento.

En tanto, para los otros dos imputados la fiscalía solicitó la elevación a juicio oral:

B.G.R. está acusado de robo doblemente agravado en calidad de coautor en distintos hechos (farmacia Gutiérrez en febrero de 2024, un robo con arma blanca en marzo de 2023 y un intento de robo con escalamiento en febrero de 2024), además de amenazas agravadas con arma de fuego.

I.L.M. enfrenta cargos por robo doblemente agravado en calidad de partícipe primario en el asalto a la farmacia Gutiérrez y por tentativa de robo con escalamiento, ocurrido el 20 de febrero de 2024.

La jueza Carolina Marín resolvió confirmar la probation para F.J.G. y elevar a juicio las causas de B.G.R. e I.L.M., aplicando la Ley de Minoridad. Además, valoró la existencia de peligro de fuga y la pretensión punitiva —que oscila entre siete y ocho años de prisión— para disponer medidas de coerción: arresto domiciliario para I.L.M. y detención en una dependencia policial para B.G.R.

Finalmente, ordenó a la Oficina Judicial programar el debate oral dentro de los próximos 45 días.