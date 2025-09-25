Así se resolvió este jueves durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva que viene cumpliendo Jorge Lanizante por el robo agravado al comercio “Hielo Kuui”.

Mantienen la prisión de un imputado por el asalto a una distribuidora de agua

En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se desarrolló este jueves una audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple Jorge Lanizante, en relación a la investigación por robo agravado a la distribuidora de agua envasada “Hielo Kuui”, en San Martín al 1.800, ocurrido el 23 de abril de este año.

El funcionario de fiscalía solicitó que se mantenga la prisión preventiva que cumple el imputado. Mientras, el defensor se opuso y solicitó su arresto domiciliario. Finalmente, el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva que cumple el imputado, por tres meses o bien hasta la audiencia preliminar a juicio, lo que ocurra primero.

Presidió la audiencia Mariano Nicosia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Maximiliano Morsucci, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa de Lanizante fue ejercida por Gustavo Oyarzun, defensor público.

En un primer momento el representante de fiscalía –como parte acusadora- solicitó el mantenimiento de la medida de prisión que pesa sobre el imputado Lanizante, ya que no han variado las circunstancias por las cuales se le dictó anteriormente la medida. También argumentó que existen elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable coautor del deluto que se investiga, con la acusación pública presentada.

“Se ha agravado el peligro de fuga, por la gravedad del hecho y la pena en espera en caso de recaer condena, que más allá de los antecedentes penales de Lanizante, será de cumplimiento efectivo. También existe peligro de entorpecimiento ya que la soltura del imputado puede influir sobre las víctimas y testigos”, afirmó el representante d ela Fiscalía.

En cambio, el defensor postuló una medida menos grave para su asistido, que garantice su presencia en el proceso, propiciando sustituir la prisión preventiva por su arresto domiciliario. Para ello presentó un Informe socio-ambiental realizado por el área de Trabajo Social de la Defensa Pública. Requirió así su arresto domiciliario por tres meses o hasta la audiencia preliminar.

Para finalizar el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva que cumple el imputado por tres meses, o hasta la celebración de la audiencia preliminar, lo que ocurra primero. Ello, por la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación existentes.