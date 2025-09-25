La interrupción del suministro comenzará este viernes a las 12 y se extenderá por 36 horas. También se registrará baja presión en otros sectores.

Cortan el agua en 22 barrios por mantenimiento en el acueducto

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este viernes 26 de septiembre, desde las 12:00 y por un lapso aproximado de 36 horas, se interrumpirá el suministro de agua en 22 barrios de Comodoro Rivadavia debido a trabajos de mantenimiento en un tramo del Acueducto del ’99.

Los sectores afectados por el corte total serán: Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Kilómetro 14, Laprida, Fuerza Aérea, Manantial Rosales, Bella Vista Sur, Loteo Feijoó, Loteo Pastrana, Loteo Yapura, El Atardecer, Los Arenales, Loteo San Jorge, además de sectores de Los Tres Pinos, Las Flores, La Floresta y San Martín.

Asimismo, se indicó que los vecinos de Kilómetro 8, Próspero Palazzo y Kilómetro 17 podrían experimentar baja presión en sus conexiones domiciliarias durante el mismo período.

Desde el área de Saneamiento y el Departamento de Acueductos y Acuíferos de la SCPL se solicitó a la comunidad hacer un uso racional del recurso hasta la normalización del servicio.