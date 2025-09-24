Desvío programado en la Ruta 26 por obras del Sistema Acueductos

A partir de este jueves 25 de septiembre al mediodía y durante diez días, se interrumpirá el tránsito en el tramo de Pampa del Castillo, entre los kilómetros 36 y 37. La SCPL colocó señalización preventiva y pidió circular con precaución.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que desde mañana, jueves 25 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, se implementará un desvío en la Ruta Nacional Nº 26, a la altura de Pampa del Castillo, entre los kilómetros 36 y 37.

La medida se extenderá por un lapso de diez días y responde a trabajos programados en el marco de las obras del Sistema Acueductos.

Desde la SCPL señalaron que ya se dispuso la señalización preventiva correspondiente para advertir a los conductores. No obstante, aclararon que la ejecución de los trabajos quedará sujeta a condiciones climáticas favorables.

Finalmente, solicitaron a los automovilistas circular con precaución y respetar las indicaciones viales durante el tiempo que dure el desvío.