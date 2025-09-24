Convocan a audiencia pública por nueva readecuación tarifaria

La cita será el lunes 6 de octubre a las 10 en el Auditorio del Centro Cultural. La SCPL solicita incrementos en los servicios de energía, alumbrado público y agua potable.

En conferencia de prensa, Cinthia Juárez y Lucía Hagg, dos de las integrantes del Ente de Control de Servicios Públicos (ENCOSEP) brindaron precisiones sobre el pedido de readecuación tarifaria que presentó la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL). La audiencia pública se desarrollará el lunes 6 de octubre a las 10 horas en el Auditorio del Centro Cultural.

Según detallaron, en materia de energía eléctrica la cooperativa solicita un incremento del 4,57 % en el cargo fijo y variable. Respecto al valor de compra de energía, para el consumo de julio los aumentos requeridos son del 6,4 % en nivel de segmentación 2, 5,12 % en nivel 3 y 3,01 % para el resto. En tanto, para agosto, los porcentajes solicitados ascienden a 11,11 % en nivel 2, 8,5 % en nivel 3 y 4,45 % en el resto de los casos.

En cuanto al alumbrado público, se plantea un aumento del 3,84 % en julio y del 4,52 % en agosto. Por su parte, en el servicio de agua potable y saneamiento se solicita un ajuste del 28,38 %, correspondiente al periodo de consumo de julio.

Las voceras explicaron que la SCPL fundamentó la solicitud en variaciones económicas objetivas que “escapan al control de las concesionarias”, como los incrementos salariales acordados en paritarias, el convenio de Luz y Fuerza de la Patagonia, la suba del costo de agua en bloque, el aumento de la energía mayorista y los precios vinculados a los índices IPIM.

Finalmente, invitaron a la comunidad a participar de la audiencia pública. Los interesados podrán inscribirse de manera presencial en el Ente de Control (Pasaje Valdivia 435) de lunes a viernes, de 8 a 15, o vía correo electrónico en www.ingopep.gov.ar.

Recordaron además que los pedidos se enmarcan en las normativas vigentes, la 6050 y la 7034, y cumplen con los plazos legales estipulados.