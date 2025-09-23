Por portación de arma, Héctor Fretes fue condenado a 14 meses de prisión

Este martes al mediodía se conoció la sentencia contra Héctor Fretes, quien fue condenado a un año y dos meses de prisión por el delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. Además, el tribunal dispuso la declaración de reincidencia por primera vez.

La semana pasada, tras la producción de prueba y los alegatos finales, el juez Jorge Odorisio, en carácter de tribunal unipersonal, había declarado a Fretes “autor penalmente responsable” del hecho. Posteriormente, el viernes se desarrolló la audiencia de cesura o imposición de pena.

Durante esa instancia, el fiscal Facundo Oribones solicitó una condena de dos años de prisión junto a la declaración de reincidencia. En contraposición, el abogado defensor Daniel Fuentes reclamó la pena mínima prevista para el delito, equivalente a un año de prisión.

Finalmente, el magistrado resolvió imponer una pena intermedia, considerando las circunstancias agravantes y atenuantes del caso.