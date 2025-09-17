Se trata de Walter Jaramillo, de 22 años, quien enfrenta una causa penal por violencia de género y amenazas contra la misma mujer, lo que agrava la situación judicial.

Tenía una perimetral contra su ex, la acompañó a la cancha y terminó detenido

Walter Jaramillo, de 22 años, fue detenido el domingo en el estadio del Club Social y Deportivo Madryn mientras asistía a un partido en el que el local venció a Alvarado en la lucha por el ascenso a Primera División. La detención se produjo porque estaba acompañado por su ex pareja, pese a tener vigente una prohibición de acercamiento.

La medida había sido dispuesta en julio por el Juzgado de Familia y se encontraba controlada mediante una tobillera dual, un dispositivo electrónico que alerta cuando la persona protegida es vulnerada.

Paralelamente, Jaramillo enfrenta una causa penal por violencia de género y amenazas contra la misma mujer, lo que agrava la situación judicial del joven. Las autoridades destacaron la coordinación entre los dispositivos de control electrónico y la Fiscalía para garantizar la seguridad de la víctima.

El martes se realizó la audiencia de control de detención, donde las fiscales Ivana Berazategui y María Eugenia Vottero presentaron la acusación rápida. En el marco de un juicio abreviado homologado por la jueza María Alejandra Hernández, se definió la condena del acusado.

Como resultado del procedimiento, Jaramillo fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, al acumularse esta condena con una pena previa en suspenso de dos años y seis meses, la pena total que deberá cumplir asciende a tres años de prisión efectiva, según informó la justicia de Madryn.

Fuente: Ministerio Público Fiscal Chubut.