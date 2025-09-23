Ricardo Tardón conocerá el lunes si cumple o no la condena

Su abogado pidió revocar la condena a dos años y ocho meses de prisión por considerar que no se probó la tenencia de un arma de fuego.

La mañana de este martes se llevó a cabo en la sala de la Cámara en lo Penal la audiencia de impugnación ordinaria solicitada por la defensa de Ricardo Daniel Tardón, condenado en primera instancia a dos años y ocho meses de prisión efectiva.

Durante la audiencia, el defensor particular Gustavo Chocobar solicitó que se revoque la sentencia al considerar que la valoración de la prueba en el juicio en el que se lo condenó fue imprecisa. Afirmó que no se demostró la tenencia de un arma de fuego y que ningún testigo pudo asegurar que Tardón ingresara al domicilio de su expareja con un arma en la mano.

Además, sostuvo que una testigo habría sido presionada por la fiscalía, lo que habría distorsionado los hechos. En ese marco, calificó la sentencia como “disvaliosa y arbitraria” y pidió la aplicación de una pena menor.

LA FISCAL AFIRMA QUE CHOCOBAR NO LITIGO DE BUENA FE

Por su parte, la fiscal Andrea Rubio defendió la resolución de primera instancia y cuestionó los planteos de la defensa. Señaló que las declaraciones de la víctima, de sus familiares y el contenido de un chat que advertía la presencia de Tardón armado en el departamento respaldan la condena. Asimismo, pidió al tribunal que remita las expresiones del abogado defensor al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, al considerar que no litigó de buena fe.

Tras escuchar los alegatos, los jueces de Cámara pasaron a deliberar y anunciaron que el lunes 29 de septiembre, a las 12:00, darán a conocer su decisión sobre la impugnación.