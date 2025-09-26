El Patagonico
Hallan un proyectil de mortero en un campo de la ruta 26

Grupos especiales de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia concurrieron al lugar y retiraron el artefacto.

Alrededor de las 16 de este viernes, personal policial de la Comisaría Distrito Sarmiento dio aviso que en el campo "El Alejandro", en cercanías a la ruta 26, a 16 kilómetros de esa localidad, había un proyectil y se requería intervención de la División Explosivos. Personal de esa división se dirigió al lugar y constato la presencia de un.proyectil de mortero de 120 mm, sin espoleta.

Se procedió con las mediciones y secuencia fotografica de rigor.

Luego, el explosivo fue retirado del lugar por personal interviniente, para su resguardo y posterior peritaje y destrucción de ser necesario.

En cercanías al lugar de hallazgo, se pudo constatar esquirlas y colas de proyectil, siendo necesario un rastrillaje en este sector, programado y con el conocimiento previo del propietario del establecimiento rural.

