Grupos especiales de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia concurrieron al lugar y retiraron el artefacto.

Hallan un proyectil de mortero en un campo de la ruta 26

Alrededor de las 16 de este viernes, personal policial de la Comisaría Distrito Sarmiento dio aviso que en el campo "El Alejandro", en cercanías a la ruta 26, a 16 kilómetros de esa localidad, había un proyectil y se requería intervención de la División Explosivos. Personal de esa división se dirigió al lugar y constato la presencia de un.proyectil de mortero de 120 mm, sin espoleta.

Se procedió con las mediciones y secuencia fotografica de rigor.

Luego, el explosivo fue retirado del lugar por personal interviniente, para su resguardo y posterior peritaje y destrucción de ser necesario.

En cercanías al lugar de hallazgo, se pudo constatar esquirlas y colas de proyectil, siendo necesario un rastrillaje en este sector, programado y con el conocimiento previo del propietario del establecimiento rural.