Un Renault Sandero Stepway estacionado en calle Mahuida al 2400 resultó con daños totales tras prenderse fuego.

Incendio destruyó por completo un auto en la calle Mahuida

Un vehículo terminó reducido a cenizas en la noche del viernes, luego de que se desatara un incendio en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre un Renault Sandero Stepway que ardía en calle Mahuida al 2400. El automóvil se encontraba estacionado, fuera de funcionamiento y con daños previos en el lateral derecho producto de un choque.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios a cargo del cabo Cáceres, quienes lograron apagar las llamas. Pese a la rápida intervención, el rodado sufrió pérdidas totales.

El propietario, identificado como J.E.V. de 34 años, resultó damnificado. Las autoridades investigan el origen del siniestro.