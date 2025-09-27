El Patagonico
Incendio destruyó por completo un auto en la calle Mahuida

Un Renault Sandero Stepway estacionado en calle Mahuida al 2400 resultó con daños totales tras prenderse fuego.

Un vehículo terminó reducido a cenizas en la noche del viernes, luego de que se desatara un incendio en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre un Renault Sandero Stepway que ardía en calle Mahuida al 2400. El automóvil se encontraba estacionado, fuera de funcionamiento y con daños previos en el lateral derecho producto de un choque.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios a cargo del cabo Cáceres, quienes lograron apagar las llamas. Pese a la rápida intervención, el rodado sufrió pérdidas totales.

El propietario, identificado como J.E.V. de 34 años, resultó damnificado. Las autoridades investigan el origen del siniestro.

