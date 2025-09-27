El Patagonico
Rada Tilly estará presente por primera vez en la FIT 2025

Se trata de la feria más importante de Latinoamérica. Acompañará al stand de la Ministerio de Turismo de Chubut.

Desde este sábado, y hasta el 30 de septiembre, Rada Tilly presentará su propuesta turística con foco en sus atractivos naturales, culturales y deportivos, reforzando la identidad de la ciudad como destino de la Patagonia. La playa, el Área Natural Protegida Punta Marqués, la agenda deportiva nacional e internacional y la calidad de servicios serán parte de los ejes de promoción.

“Estar en la FIT nos permite mostrar la riqueza de Rada Tilly ante el público general y profesionales del turismo, consolidando nuestra ciudad como un destino en crecimiento y generando oportunidades de desarrollo local”, destacó Pablo Alvear, director de Turismo.

Esta participación se suma a un calendario de promoción que este año ya incluyó la presencia de Rada Tilly en la Expo Turismo Comodoro y en la Expo Río Gallegos, marcando la tercera presentación del destino en ferias y exposiciones de gran alcance.

La feria, que abrirá sus puertas al público el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, contará con shows en vivo, charlas y degustaciones gastronómicas. En tanto, los días lunes 29 y martes 30 estarán destinados exclusivamente a rondas de negocios, capacitaciones y encuentros profesionales.

La participación de Rada Tilly en la FIT 2025 se enmarca en la estrategia de promoción turística que impulsa el municipio para posicionar a la ciudad en el mapa nacional e internacional, ampliando la llegada de visitantes y fortaleciendo la economía local.

