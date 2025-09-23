La Escuela Itosu Kai logró 7 medallas en el 58º Torneo Argentino de Karate

Franco Moroncini, Iñaki Urrutia y Victoria Gallardo se subieron a lo más alto. Además, se colgaron preseas Luka Salesky (plata) y Leonardo Moroncini, Constantino Bufi y Germán Paredes (bronce).

Nuevamente el karate chubutense quedó en lo más alto del Circuito Nacional de competencia. Es que un equipo integrado por competidores de los dojos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly de la Escuela Itosu Kai, que dirigen los profesores Daniel Moroncini y Elena Lorenzi, estuvieron presentes en el "58 Torneo Argentino".

La competencia se desarrolló en el Polideportivo Carlos Cerutti de Córdoba Capital el pasado fin de semana y fue organizado por la Unión Cordobesa de Karate Federado y supervisado por la Federación Argentina de Karate, con Reglamento de WKF.

El torneo contó con la participación de casi mil deportistas, de 18 provincias, y se disputó en las diferentes categorías, de las modalidades de Kata (Formas) y Kumite (Combates).

El equipo local intervino solamente en categorías de combates (kumite) rankeables (nivel superior de competencia), en la cual se compite desde infantiles (10/11 años) hasta adultos.

Con distintos objetivos en un mismo equipo, viajaron los competidores, los experimentados (Luka Salesky y Franco Moroncini) en busca de ir cerrando el Ranking nacional 2025 de la mejor manera, teniendo en cuenta que esta ya es la 5 ° fecha del Circuito Nacional y solo resta una jornada para los siguientes deportistas que conformarán las selecciones 2026.

Y los competidores de proyección que están haciendo experiencia y logrando buscar ser rankeables para seguir creciendo en este deporte.

El equipo logró 7 medallas en la competencia.

Oro: Franco Moroncini, Iñaki Urrutia y Victoria Gallardo.

Plata: Luka Salesky

Bronce: Leonardo Moroncini, Constantino Bufi y Germán Paredes.

Guadalupe Diz, Bautista Alloi y Kiara Samara completaron el equipo.