El yoga celebró la primavera con un encuentro en el Municipal 4

La actividad libre y gratuita se llevó a cabo el último fin de semana en el Gimnasio municipal 4 del barrio Standard Norte.

Organizado por el Ente Comodoro Deportes, el último sábado se desarrolló el segundo encuentro de yoga del año, en una actividad abierta y gratuita que se llevó a cabo en el Gimnasio municipal Nº4 y que convocó a referentes y practicantes de las distintas sedes municipales de la ciudad.

En torno a la actividad, el referente Omar Villamayor contó que “con el aporte de todos los elementos que nos brinda el Ente, podemos organizar este evento que es para toda la comunidad, no solamente para los practicantes del yoga”.

En ese sentido, resaltó que “la finalidad es que todos sepan de qué se trata este arte que promueve la parte del bienestar físico, mental y espiritual. Además, con estos encuentros queremos que todo el mundo conozca cómo nos desenvolvemos, cómo trabajamos, cuántos profes somos que podemos dar estas enseñanzas”.

Villamayor valoró “la unión que hay entre los practicantes, los profes y la comunidad de todo Comodoro. Son muy importantes estos eventos que el Ente Comodoro Deportes promueve para la comunidad. Acondicionamos el lugar y todos los profesores dieron su clase. Hubo sorteos y todos se llevaron sus regalos, también realizamos un compartir”.

Por último, remarcó que ya están trabajando para el cierre anual de la actividad que será la primera semana de noviembre en la sede del barrio Juan XXIII.