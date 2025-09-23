Judo: Comodorenses con medallas en el Nacional de Veteranos en Neuquén

Los judocas comodorenses Julio Carez, Juan De la Vía, Leonardo Smart y Cristian Fresco consiguieron grandes resultados en el Nacional de Veteranos llevado a cabo en Neuquén. Fue oro para Carez, plateadas para De la Vía y Smart, mientras que Fresco se colgó la de bronce, cada uno en sus respectivas categorías. Además, el I Dan Lucas Fernández aprobó el examen y es nuevo árbitro nacional de la Asociación de Judo y Defensa Personal del Chubut.

Tanto Carez como Smart, Fresco y De la Vía viajaron en representación de la Asociación Chubutense de Judo, donde también estuvo su presidente Ramiro Ruiz, siendo además el técnico de cada uno de los judocas en competencia.

El certamen se llevó a cabo en el Estadio “La Caldera” del Club Independiente de Neuquén. Los judocas comodorenses realizaron la acreditación el viernes 19, dando correctamente el peso y compitiendo el sábado 20 de septiembre por la tarde.

Leo Smart fue medalla plateada en categoría M4 +100kg., misma presea para Juan De la Vía en la divisional M4 -100kg., en tanto que Cristian Fresco obtuvo la medalla de bronce en M2 -73kg., y finalmente Julio Carez se quedó con la medalla dorada en M3 -81kg., coronando como tricampeón nacional de la divisional.

A su vez, Ramiro Ruiz, presidente de la Asociación de Judo y Defensa Personal de Chubut, único ente rector del judo en la provincia, sostuvo: “Lucas Fernández viene participando hace años en varios torneos regionales y desde la Asociación lo propusimos para que pueda rendir el título de arbitro nacional y le dieron la oportunidad en este torneo. Tuvo una destacable actuación impartiendo justicia sobre el tatami”.

Resultados comodorenses

- Leo Smart – Plata - M4 +100kg

- Juan De la Vía – Plata - M4 -100kg

- Cristian Fresco – Bronce - M2 -73kg

- Julio Carez – Oro - M3 -81kg.