El playón deportivo del barrio Cerro Solo fue reacondicionado

Se trata del playón que fue inaugurado a mediados del año 2025, convirtiéndose en un nuevo espacio de encuentro a través del deporte.

Recientemente, se llevaron adelante tareas de reacondicionamiento en el playón del barrio Cerro Solo, en un trabajo en conjunto entre FC Cerro Solo y el Ente Comodoro Deportes, con el fin de mantener ese espacio en condiciones para las actividades deportivas, recreativas y de disfrute para los vecinos.

Se trata del playón que fue inaugurado a mediados del año 2025, convirtiéndose en un nuevo espacio de encuentro a través del deporte. El mismo está ubicado en la plaza del barrio, y es utilizado de manera comunitaria por los vecinos.

Facundo Paz, integrante de la comisión directiva del club Cerro Solo, en un primer momento, agradeció a “Martín (Gurisich) director de Deportes, porque fue un trabajo en conjunto entre el club y Comodoro Deportes. Nos pusimos de acuerdo con los chicos, los jugadores y logramos pintar el playón. Tuvimos que pelear con el tema de clima y en un par de semanas pudimos hacerlo y quedó muy lindo”.

Según Paz “esto de trabajar; un club de barrio con el Ente Comodoro Deportes es muy bueno. Nosotros nos estamos armando, y para el futuro tenemos muchos proyectos”.

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Actualmente, el equipo FC Cerro Solo está jugando en la categoría A de la Asociación Costa Austral luego de salir campeones en año 2025. Son un total de 60 jugadores que componen la entidad en Primera y Segunda división. El objetivo es sumar categorías infantiles y menores.

“Con el tema de que tenemos el playón suman más nenes del barrio que siempre vienen a jugar acá, todos los días y es una motivación para ellos para jugar por el club. Nuestra idea es armar inferiores” expresó.

El dirigente, por último, agradeció “al presidente, tesorero y la comisión del club, a Valeria que es referente del barrio, y con ella trabajamos en conjunto”.