El TC2000 regresa al "Martín Miguel de Güemes"

Se presentó la carrera de Salta que se consolida como epicentro del automovilismo nacional. La prueba será del 22 al 24 de mayo.

Este martes se llevó a cabo en Adobe (Caseros 511 – Subsuelo, Salta Capital) la presentación oficial de la 4ª fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina que el próximo 22, 23 y 24 de mayo marcará el regreso al autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta junto al Zonal del NOA luego de la edición realizada el año pasado que fue un verdadero éxito, convocando a más de 30.000 fanáticos en el trazado del norte argentino.

De la conferencia de prensa participaron Ignacio García Bes (Secretario de Deportes de Salta), Pablo Sardi (presidente del Auto Club Salta) y Gabriel Furlán (asesor técnico y deportivo del TC2000), quienes brindaron detalles sobre el 4º capítulo del año para los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia que será en el circuito largo de 4.106 metros en sentido antihorario y con cambio de neumático, lo que pondrá a flor de piel las estrategias de los equipos y de los pilotos en los boxes.

Ignacio García Bes (secretario de Deportes de Salta) expresó: “El Gobierno de la Provincia acompaña este estilo de eventos porque entendemos que el deporte es como un espacio de encuentro, desarrollo y crecimiento para Salta. Que esté el TC2000 no solo jerarquiza nuestra agenda deportiva, sino que además moviliza mucha gente que trabaja para que cada fecha sea un éxito”.

Pablo Sardi (presidente del Auto Club Salta) manifestó: “Contamos con el autódromo listo para recibir al TC2000 por segundo año consecutivo. La expectativa que tenemos es muy buena y esperamos que el público nos acompañe y compartan el fin de semana del 22, 23 y 24 de mayo junto al equipo de TC2000 y del Zonal del NOA”.

Gabriel Furlán (asesor técnico y deportivo del TC2000) dijo: “El autódromo 'Martín Miguel de Güemes' está preparado para recibir una categoría de primer nivel como el TC2000. Para Tango Motorsports, este es el circuito más importante del noroeste argentino y el objetivo es que continúe ocupando un lugar estable dentro del calendario de la categoría”.

De esta manera, se presentó oficialmente la 4ª fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina que con los nuevos vehículos SUV de 500 HP de potencia que volverá a un trazado exigente y pintoresco como el autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta, el 22, 23 y 24 de mayo junto a la 3º fecha del Zonal del NOA.

Foto: Prensa TC2000.