Racing vuelve a una semifinal de Libertadores tras 28 años

La “Academia” venció 1-0 a Vélez y se metió entre los mejores cuatro del continente. El gol lo marcó Santiago Solari.

Racing Club se clasificó este martes para las semifinales de la Copa Libertadores al derrotar de local por 1-0 a Vélez Sarsfield en el partido de vuelta de los cuartos de final.

El encuentro, que se jugó en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, tuvo el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y el único gol del partido lo marcó Santiago Solari en el segundo tiempo.

De esa manera, Racing que vuelve a jugar semifinales luego de 28 años, se las verá en la próxima instancia con el ganador de Estudiantes de La Plata-Flamengo de Brasil, que se enfrentarán este jueves.

En un primer tiempo de dominio absoluto, la gran figura fue Tomás Marchiori. El arquero del equipo visitante se lució en varias ocasiones y fue clave para que no haya diferencia al cabo del primer tiempo.

Ya en los segundos 45 minutos, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tuvieron escasas opciones de abrir el marcador. De hecho, Imanol Machuca convirtió y el tanto fue anulado tras haberse confirmado que la pelota no entró toda.

De esa manera, Racing jugará, luego de casi tres décadas, una nueva semifinal de Copa Libertadores. En 1997, la “Academia” llegó a esa instancia, pero no pudo llegar a la final al perder contra Sporting Cristal de Perú.

En aquella ocasión, Racing dejó por el camino a River en octavos -por penales, Peñarol en cuartos -también por penales- y se ilusionó con una victoria en la ida ante los peruanos por 3-2 en Avellaneda. Pero la revancha en Lima le tendría preparada una sorpresa: perdería por 4-1 y se despediría del sueño copero, que este martes vuelve a encender 28 años después de aquella epopeya.

Aquel Sporting Cristal terminaría siendo subcampeón tras perder la final con Cruzeiro de Belo Horizonte, Brasil.