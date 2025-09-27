Allanaron una vivienda por un caso de maltrato animal

El equipo de trabajo de la Unidad de Delitos Ambientales y Maltrato Animal de Sarmiento intervino en una causa de maltrato animal. Fue a partir de una denuncia efectuada por una habitante del barrio “Parque Patagonia”.

El abogado de fiscalía Daniel Manríquez, solicitó al juez de turno que emita una orden de allanamiento, a los fines de poder ingresar al patio de una vivienda ubicada en el sector de las calles Dorrego y Williams.

En este contexto, personal policial de la Comisaría de Sarmiento, efectivos de la División Investigaciones y Policía Científica, procedieron al secuestro y reubicación de un perro de tamaño mediano, con evidentes signos de maltrato físico y que presentaba un tumor abdominal.

Después, identificaron al dueño del perro.

Asimismo, informaron que la mascota quedó bajo custodia, para una futura adopción, con las representantes de la organización Animalistas Sarmiento.