Conductor detenido en Km 8 por conducir totalmente ebrio

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 3:50, personal policial de la Comisaría de Distrito Km 8 de Comodoro Rivadavia detuvo a un conductor que circulaba de manera imprudente por la avenida Alejandro Maíz.

Los efectivos observaron que un Renault Clio gris realizaba maniobras peligrosas y procedieron a interceptarlo en la intersección con la calle Teniente Jukic. Al identificar al conductor, de 55 años e identificado como S.J.C., constataron que presentaba dificultad para hablar y un fuerte aliento etílico.

Ante la situación, se solicitó la intervención de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), que le practicó el test de alcoholemia. El resultado arrojó 2,03 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite permitido por ley.

Como consecuencia, se labró el acta de infracción, se retuvo la licencia de conducir y se procedió al secuestro del vehículo, que quedó alojado en la dependencia policial.