La sobrina de la mujer que murió en un auto en el que iban 8 personas afirma que le insistió a su tía para tomar un Uber. También dijo que el conductor expresó: “una vez subí 15, mira si no vamos a entrar 8”.

Tatiana Díaz es sobrina de Maira Remolcoy (36) y ella también viajaba en el auto el día del siniestro ocurrido en la madrugada del lunes 25 de agosto, en Yrigoyen y Juan B. Justo. Ese día iban ocho personas en el VW Gol cuyo conductor pasó en rojo el cruce, siendo embestido por un Fiat Siena.

En el marco de la colocación de una estrella amarilla en memoria de su tía –lo cual ocurrió este sábado-, Tatiana recordó que ella también estuvo en el trágico episodio, señalando que previo al desenlace fatal discutieron con su tía porque ella quería tomarse un Uber.

HABLAN SIN SABER

“Nosotros veníamos saliendo del boliche y se dijeron muchas cosas que en su mayoría no son ciertas, por ejemplo que mi tía iba adelante con otra persona; que iba a upa de otra persona, lo que no es cierto. Ella iba adelante sola y no voy a negar que íbamos seis atrás”.

Añadió Tatiana que “el impacto fue todo sobre la parte del acompañante y yo iba sentada atrás de ella; las más graves de todo el accidente fuimos nosotras dos. Yo me abrí la cabeza, tenía vidrios en los ojos, en la boca, me hicieron puntos en la cabeza, tenía todo el cuerpo golpeado”.

En este contexto, acotó que “dicen muchas cosas y la culpan a ella cuando de cierta manera todos somos responsables de habernos subido a ese auto, pero ¿de qué sirve echarle la culpa 100% a ella si murió? Hay una familia detrás de esa muerte, no solamente hermanas, hermanos, primos, sus hijos, sobrinos; hay mucha gente detrás”.

La joven sostuvo: “esos comentarios son mal intencionados, o dan opiniones pero profundizan el dolor ajeno y es feo. A otra persona que está en esta situación no le gustaría que alguien más venga y digan tales cosas como ellos comentan”.

EL BOMBERO DESAFIANTE

También subrayó –en declaraciones que publica Crónica- que “aún al día de hoy me cuesta dormir y ya pasó un mes, pero no puedo dormir bien; estuve yendo al psicólogo porque en un momento me sentí culpable porque antes de subir al auto estuvimos discutiendo con mi tía. Yo quería pedir un Uber y le dije al chico que iba manejando: ‘somos ocho, no vamos a entrar’ y me dijo ‘una vez subí a 15 mirá si no vamos a entrar 8’; me subí, no hicimos ni media cuadra y pasó todo esto”.

Sobre el conductor, mencionó: “lo vi anteriormente dos o tres veces porque es el exnovio de una amiga mía, pero siempre ‘hola y chau’, nada más”, acotando que por el homicidio culposo que se le endilga, “tengo entendido que lo máximo que le pueden llegar a dar son 3 años, pero no puedo pensar en eso mucho; me nublo. Sé que él no fue con la intención de querer asesinar a alguien; lo entiendo perfectamente, pero pasó lo que pasó y si una persona es responsable, más el siendo bombero, sabía que si iba a tomar debería manejarse en Uber o conducir el auto alguno que no tomara”.

Finalmente, expresó “él tomó la decisión de tomar, de alcoholizarse esa noche, de subir y manejar en el estado en el que estaba. No sé ni qué pensar. Los otros chicos son amigos míos y en el momento del accidente quedamos en shock y mal emocionalmente”.