Cuatro empresas se presentaron en la licitación por las obras de la Ruta 40

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó el acto de apertura de sobres para la licitación de la obra de repavimentación de la Ruta Nacional N° 40, en el tramo entre Facundo y Los Tamariscos, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y la Provincia.
Se trata de una obra fundamental para la recuperación de la calzada y la seguridad vial en un trayecto de 42,37 kilómetros, que contempla una inversión superior a $20 mil millones y un plazo de ejecución de 18 meses.
Asimismo, el mandatario provincial firmó el acta de inicio de obra de la Malla N° 632, que comprende trabajos sobre la Ruta 40 desde la Estancia La Paulina hasta el acceso a Esquel, y sobre la Ruta 259, desde esa ciudad hasta Trevelin, por un monto superior a los $50 mil millones.
Durante el acto, realizado en el Centro Cultural Melipal de Esquel, acompañaron al Gobernador la diputada nacional Ana Clara Romero; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola; el intendente de Esquel, Matías Taccetta; la escribana Ana Elizabeth McCarthy; legisladores provinciales y funcionarios de los gabinetes provincial y municipal.
“VAMOS A ARREGLAR LAS RUTAS NACIONALES”
En su discurso, Torres se refirió al tramo de la Ruta 40 entre Facundo y Los Tamariscos y aseguró: “sabemos el estado calamitoso en el que se encuentra desde hace mucho tiempo”.
Recordó, además que, cuando era senador nacional, junto a la diputada Ana Clara Romero presentó la Emergencia por la Ruta 40, y ratificó que la concreción de esta obra “es parte de cumplir la palabra empeñada: esta es una ruta nacional, y la Provincia se va a hacer cargo de ponerla en valor”.
“El sistema que aplicamos es innovador, creativo y único en la Argentina: un esquema de compensación de deuda. Los fondos que antes se iban en intereses de una deuda criminal de más de $250 mil millones que tomó el gobierno anterior, hoy los destinamos a arreglar rutas nacionales”, puntualizó.
Torres remarcó: “Chubut va a ser la provincia que demuestre a los distintos gobiernos nacionales que, cuando las cosas se hacen de manera transparente, con austeridad y responsabilidad, las obras se inician y se terminan como corresponde”.
“En este momento necesitamos estar espalda con espalda para brindar soluciones a la gente. Son obras fundamentales que se reclamaban hace décadas y que hoy se hacen de la mejor forma: de manera transparente y desendeudándonos del Gobierno Nacional”, sostuvo.
DETALLE DE LA OBRA
El proyecto denominado “Ruta Nacional N° 40 - Provincia del Chubut. Tramo: Emp. RN 26 (antes RP 20) - Emp. RP 23. Sección: Km 1.432,43 - Km 1.474,71. Longitud: 42,37 km” prevé la recuperación de la calzada y la restitución de las condiciones de seguridad en dicho tramo.
Se presentaron cuatro propuestas: LAL SA ($19.957.544.467,98); Rigel SA ($22.352.621.864,04); CPC SA ($23.163.430.223,45); y Semisa Infraestructura SA ($23.363.111.414,08).
La obra incluye una carpeta de concreto asfáltico de 0,05 metros de espesor en toda la sección, en un ancho de 7,70 metros, que contempla la calzada y 0,50 metros de cada banquina.
Durante el acto, Torres rubricó también el acta de reinicio de obra de la Malla N° 632, que comprende trabajos sobre la Ruta 40 desde la Estancia La Paulina hasta el acceso a Esquel, y sobre la Ruta 259 hasta Trevelin.
Se trata de una inversión estratégica para mejorar la transitabilidad, la seguridad vial y la conectividad de toda la Cordillera.