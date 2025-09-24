Un equipo de científicos del CONICET descubrió en el centro-sur de Chubut los restos de Joaquinraptor casali, una nueva especie de dinosaurio megarraptórido que habría sido uno de los últimos grandes depredadores antes de la extinción masiva ocurrida hace 66 millones de años.

Hallaron un nuevo dinosaurio carnívoro que estuvo entre los últimos en extinguirse

El hallazgo se produjo en la Formación Lago Colhué Huapi, zona que en el Cretácico Superior formaba parte del ecosistema donde hoy se ubican Comodoro Rivadavia y Sarmiento. El trabajo fue publicado en la revista internacional Nature Communications.

Según los investigadores, Joaquinraptor medía más de 7 metros de largo, pesaba cerca de una tonelada y tenía alrededor de 19 años al momento de su muerte. “Era un predador tope de su ecosistema y murió poco antes de la gran extinción que acabó con los dinosaurios no avianos”, explicó Lucio Ibiricu, del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET).

Los primeros huesos fueron detectados en 2019 y, tras varias campañas, se recuperó un esqueleto parcial que lo convierte en uno de los ejemplares más completos del grupo Megaraptoridae. El estudio confirma que estos dinosaurios carnívoros sobrevivieron hasta el final del Mesozoico, reforzando la hipótesis de que convivieron con los últimos ecosistemas antes del impacto del asteroide.

Un dato revelador fue el hallazgo de un húmero de un crocodiliforme entre sus mandíbulas. Esto sugiere que este animal pudo haber formado parte de su dieta, aunque los especialistas no descartan otros tipos de interacciones ecológicas.

El nombre de la nueva especie homenajea a Joaquín, hijo del primer autor del estudio, y a Gabriel Casal, director del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados Dr. Rubén Martínez.

Este descubrimiento no solo amplía el conocimiento sobre los dinosaurios de Patagonia, sino que también aporta claves para entender cómo fue la transición hacia la extinción que marcó el final de una era.