Este miércoles 24 de septiembre Comodoro Rivadavia tendrá una jornada marcada por la nubosidad y vientos intensos, aunque sin probabilidades de lluvia.

Miércoles con fuertes ráfagas y máxima de 17°C en Comodoro

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado con temperaturas mínimas que rondarán los 0 °C. Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con una máxima prevista de 17 °C y vientos del norte entre 32 y 41 km/h.

Por la noche, el ambiente continuará ventoso, con una temperatura de 16 °C y ráfagas que podrían alcanzar los 70 a 78 km/h del sector noreste.

En síntesis, será un día fresco, sin precipitaciones, pero con ráfagas fuertes que dominarán el escenario climático en la ciudad.