Le pegó a su primo porque no le prestó el celular

Un violento episodio familiar se registró este sábado por la noche en el barrio Juan XXIII. Alrededor de las 22 horas, efectivos de la Seccional Quinta acudieron a un llamado que alertaba sobre una agresión en la vía pública, sobre Avenida Patricios.
Al llegar, los uniformados encontraron a un hombre con visibles lesiones en el rostro —hematomas y escoriaciones—, quien denunció que su primo lo había golpeado tras negarse a prestarle el teléfono celular. Según relató, luego de la agresión el atacante le sustrajo el aparato y huyó hacia su vivienda, ubicada junto a la de la víctima.
Mientras los policías se encontraban en el lugar, el presunto agresor salió de su casa e insultó al damnificado. Ante esa situación, fue aprehendido de inmediato e identificado como E.R.G., de 38 años, quedando a disposición de las autoridades judiciales.