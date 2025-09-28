El hecho ocurrió esta madrugada en Próspero Palazzo. El agresor dañó el vidrio de ingreso de un comercio.

En el kiosco se negaron a atenderlo y les arrojó un ladrillo

Un violento episodio se registró en la madrugada de este domingo en el barrio Próspero Palazzo, cuando un joven arrojó un ladrillo contra la puerta de un kiosco tras ser rechazado por el comerciante.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:40 en un local ubicado sobre la avenida Juan José Paso al 1200. El propietario del negocio denunció que un individuo, con quien ya había tenido inconvenientes previos, intentó ingresar para realizar una compra. Al reconocerlo, decidió cerrar la puerta, lo que generó la furia del agresor, identificado solo por su apellido (Ojeda), quien tomó un ladrillo y lo arrojó contra el cristal de ingreso, provocando importantes daños.

Tras el ataque, el joven escapó del lugar, pero gracias a las indicaciones de la víctima y a la rápida intervención de un móvil policial que patrullaba la zona, fue localizado y detenido a dos cuadras, sobre la calle Victoria al 1000.

La Fiscalía, a cargo de Maximiliano Morsucci, y la Oficina Judicial, bajo la supervisión de Julio Puentes, notificaron al juez penal de turno, Ariel Tedesco. El detenido permanece a la espera de la audiencia de control de detención.

En el lugar intervino también personal de la Dirección de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.