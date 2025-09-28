Un joven de 27 años denunció el robo de su vehículo que había dejado estacionado frente a un local de comidas rápidas. Ofrece gratificación por cualquier información.

Le robaron el Renault Fluence en pleno centro de Comodoro

Un vecino del barrio Quirno Costa sufrió el robo de su automóvil en la madrugada de este domingo en el centro de Comodoro Rivadavia.

Según denunció, alrededor de las 5:30 estacionó su Renault Fluence, dominio KPD 406, sobre Pellegrini y San Martín, frente a un local de comidas rápidas. Apenas 20 minutos después, al regresar al lugar, el vehículo ya no estaba.

El damnificado, de 27 años, realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera, desde donde se iniciaron las actuaciones para dar con el rodado.

El auto es un Renault Fluence modelo 2011, color negro, y se solicita a la comunidad cualquier información que permita dar con su paradero. En tal sentido, se ofrece gratificación.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al (221) 641-7352 o acercarse a la dependencia policial más cercana.