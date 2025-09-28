"No me mató de pedo", dijo el vecino atacado en Saavedra

El violento agresor está identificado. En el lugar señalaron que tanto él como su pareja son conocidos por episodios violentos.

Un hombre terminó detenido este sábado al mediodía en el barrio Saavedra, luego de atacar brutalmente a un vecino que se había acercado a preguntarle por qué tomaba fotos de autos y viviendas.

Según relataron testigos, el agresor recorría las cuadras ofreciendo un supuesto servicio de limpieza de patios, pero en realidad aprovechaba para fotografiar las casas. Cuando un vecino decidió interpelarlo, el individuo reaccionó con extrema violencia y lo golpeó en la cabeza, provocándole lesiones que requirieron su traslado de urgencia a un centro asistencial.

La propia víctima contó: “No me mató de pedo. Solo fui a preguntarle qué estaba haciendo porque parecía drogado y estaba sacando fotos a los autos y casas”.

De acuerdo con la información aportada por vecinos de la zona, el atacante sería un joven identificado como M., con domicilio en el barrio Nuestra Señora de la Divina Providencia. También aseguraron que tanto él como su pareja son conocidos en la comunidad por su carácter violento y por haber protagonizado otros episodios de este tipo.

El hecho generó gran preocupación en el barrio, ya que —según advirtieron los vecinos— la agresión pudo haber terminado en una tragedia.