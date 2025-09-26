Viernes con calorcito y mejoras hacia la noche

Este viernes 26 de septiembre, Comodoro Rivadavia amaneció con temperaturas agradables y la promesa de una jornada cambiante, pero con cierre positivo.

Durante la mañana se registrarían chaparrones aislados, aunque el termómetro alcanzará los 18°C, acompañado de un viento leve del oeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h.

Hacia la tarde, las lluvias se irán disipando y solo se prevén algunas precipitaciones aisladas, con máximas que treparán hasta los 22°C. El viento se intensificará desde el oeste, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.

Finalmente, la noche traerá un respiro: el cielo se presentará parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia, con una temperatura agradable de 15°C y un viento sostenido desde el oeste.

Un viernes que empieza inestable, pero que cierra con buenas condiciones para disfrutar al aire libre.