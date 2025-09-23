Martes: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada

Hoy martes se presentará con bajas temperaturas en Comodoro Rivadavia y un cielo que permanecerá parcialmente nublado desde la mañana hasta la noche.

La jornada comenzará muy fría, con apenas 1 grado en las primeras horas y viento suave del sudeste entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 8 grados, acompañado por viento del norte de similar intensidad.

Ya en la noche, el clima seguirá estable pero ventoso: la temperatura bajará a 5 grados, el viento cambiará al noreste con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

El panorama anticipa un día típico de primavera patagónica, con frío, viento y estabilidad en el cielo.