Alerta amarillo por vientos fuertes y lluvias aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por ráfagas que podrían llegar a superar 100 kilómetros por hora. Además, se esperan lluvias aisladas hasta la tarde-noche. La mínima esperada para hoy será de 10 grados y la máxima llegaría hasta los 15°.

Para mañana se espera que el alerta continúe hasta horas de la tarde, con un cielo parcialmente nublado y una mínima de 9° y una máxima de 17°.

Finalmente, para el martes se anuncia que continúe el viento con ráfagas de hasta 50 km/h, con una mínima de 8° y máxima de 15°.