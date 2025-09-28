Ráfagas de casi 100 km/h arrancaron parte de un cartel en el Camino Centenario

El viento vuelve a sentirse con fuerza en Comodoro Rivadavia, donde las ráfagas alcanzaron los 93 km/h. En el Camino Centenario, la chapa de un cartel se desprendió, aunque no se registraron heridos ni daños de consideración.

El intenso viento que se registra este domingo volvió a generar complicaciones en distintos sectores de la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las ráfagas alcanzaron una velocidad máxima de 93 kilómetros por hora.

Uno de los incidentes más destacados ocurrió en el Camino Centenario, donde parte de la estructura de un cartel se desprendió debido a la fuerza del viento. Pese a la magnitud del hecho, no hubo personas heridas ni se reportaron daños significativos en viviendas o en la vía pública.

El fenómeno climático obligó a extremar precauciones, en especial para los automovilistas que circulan por rutas y caminos expuestos, ya que las ráfagas complican la visibilidad y el control de los vehículos.