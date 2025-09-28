Un niño de 2 años murió en un vuelco provocado por su padre alcoholizado

El conductor quedó detenido a disposición de la Justicia. La policía debió protegerlo de la ira de los familiares de su expareja.

Un niño de dos años perdió la vida en la madrugada de este domingo en Puerto Madryn tras un vuelco protagonizado por su padre, quien conducía en estado de ebriedad. El trágico hecho ocurrió alrededor de la 1.30 en la rotonda de la Avenida del Trabajo, cuando el hombre perdió el control de una camioneta Renault Kangoo en la que viajaba únicamente con su hijo.

De acuerdo con las primeras pericias, la violencia del impacto provocó que el menor saliera despedido del habitáculo y muriera en el acto al ser aplastado por el vehículo.

Personal de Tránsito realizó en el lugar un test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado arrojó un nivel cercano a los 2.0 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces más de lo permitido por la legislación vigente. El hombre fue detenido inmediatamente y trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La tragedia tuvo un dramático capítulo en el hospital local, cuando la madre del niño, separada del conductor, fue notificada de la muerte. Familiares de la mujer intentaron agredir al detenido, lo que obligó a la intervención de la policía para resguardar su integridad.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades penales en un caso que provocó fuerte impacto en Puerto Madryn.